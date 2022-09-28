Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde devriye esnasında bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını fark etti.
Ekipler, G.T, M.Ö, T.E, S.T. ve İ.Y'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden S.T'nin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla polis memurluğundan ihraç edildiği belirtildi.
Şüpheli İ.Y'nin ise birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırklareli Kaçak Kazı FETÖ
Son Haberler
- 10:32
- 10:24
- 10:15
- 10:05
- 10:34
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz