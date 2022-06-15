Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler Balkaya Mağarası mevkisinde M.C, H.U, M.G. ve B.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli
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