Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

Aramada, 21 litre kaçak içki, 41 kilogram tütün, 70 elektronik sigara likiti, 800 sigara paketleme kutusu ile 39 bin 96 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.