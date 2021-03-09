Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli olarak Kayalı Barajı'nda su ürünleri denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde su ürünleri mevzuatı kapsamında kullanılması yasak olan ve suya bırakılmış misina ağlarının toplandığı kaydedildi.
Denetimlerde ağlara takılmış olarak bulunan sazan balığı ile diğer canlıların da doğal yaşam alanlarına bırakıldığı belirtildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık Jandarma Genel Komutanlığı
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