Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 08:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı…
İşten çıkarma yasağı devam ediyor. İşten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği 2 ay daha uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan kararı sosyal medyadan paylaştı.
Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz" dedi.
Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 8, 2021
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz. pic.twitter.com/RrwShZzhCg
Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.
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