Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hakan E. idaresindeki otomobil ile Mehmet Emre K.'nin kullandığı otomobil, Taşağıl köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücüler ile İbrahim E. yaralandı.
Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
Son Haberler
- 08:27
- 08:21
- 08:06
- 07:49
- 07:33
Sıradaki Haber
Bayburt'ta 371 öğrenci yarıyıl tatilinde kış okuluna devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz