İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte Bilim Sanat Merkezi başta olmak üzere 13 okulda düzenlenen atölye çalışmalarına 371 öğrenci katıldı.

Matematik ve İngilizce derslerinde açılan kurslarda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenen 5 grupta etkinlik yapılacak, öğrenciler bir dersten 20 saatlik programa katılacak.

Bilim ve Sanat Merkezi'nde bilim ve sanat alanlarında her atölye programı ise 8 saat olarak planlandı.

Kış okulları kapsamında açılan kurslar, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.