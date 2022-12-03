Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde görüş mesafesi 40 metreye düştü
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde yoğun sis görüş mesafesini azalttı.
Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Üsküp beldesindeki rüzgar türbini ve ormanlar da sisle kaplandı.
Sisin akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Kırklareli
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