Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Colonna telefonda görüştü.
Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanlığı
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