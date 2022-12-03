Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 01- 31 Kasım 2022 trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 21 bin 715 araç denetimden geçti. Bir ay içerisinde 76 maddi hasarlı ve 51 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bin 4 sürücüye ve 5 bin 249 plakaya cezai işlem uygulanarak 52 araç trafikten men edildi. 58 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan trafik ekiplerince, 6 bin 742 yük taşıyan araç, bin 503 yolcu taşıyan otobüs, 77 motosiklet kontrol edilerek, 5 bin 787 emniyet kemeri, 167 okul servisi, 3 bin 666 alkol, 3 bin 773 diğer uygulamalar gerçekleştirildi.