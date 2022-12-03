Bingöl'de öğrencilere verilen yemekler, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yemekhanesinde özenle hazırlanarak okullara gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin pansiyonunda kalan öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Öğrencilere yemek servisi yapan Yücel, onlarla yemek yedi.

Yücel, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının yardımları yönlendirmeleriyle günden güne bu hizmetin genişlediğini söyledi.

Her gün çeşitli yemeklerin hazırlandığını dile getiren Yücel, şunları kaydetti:

"İlimizde özel, okul öncesi, pansiyon ve taşımalı 10 bin 565 öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti veriyoruz. Ev sıcaklığında gayet güzel yemeklerimiz çıkıyor. Günde 3 öğün veriyoruz. Gerçekten çocuklarımız evlerinde bulabilecekleri yemekleri burada bulabiliyor. Hem ortamın güzelliği hem de yemeklerin güzelliği çocuklarımıza yansımış durumda. Bu başarıyı da etkileyecek. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."

Öğrencilerden İlknur Dayanır da okuldaki yemeklerden memnun olduklarını anlatarak, "2 yıldır okulumuzun pansiyonunda kalıyorum. Evde yediğimiz yemekleri burada da yiyebiliyoruz. Bize imkanı sağladığı için Milli Eğitim Bakanlığımıza ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Zeynep Vural da okumak için Kiğı ilçesinden geldiğini dile getirerek, yemekleri beğendiğini aktardı.

Nergis Mert ise yemeklerin kaliteli çıktığını ifade ederek, "3 ana öğün ve 1 ara öğün alıyoruz. Bize sunduğu bu hizmetten dolayı Milli Eğitim Bakanımıza ve okulumuza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.