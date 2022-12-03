Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, eğitim gören engelli bireylerin yıl boyunca yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Sergiyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, daha sonra engelli bireyler ve eğitimcilerin hazırladığı halk müziği konserini izledi.

Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri, programda hazırladıkları drama gösterileri ve koreografi çalışmalarıyla izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin topluma daha iyi adapte olabilmelerini sağlamak için yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, "Birçok etkinlik düzenliyoruz. Engelsiz Hobi Atölyelerimiz var. Burada kardeşlerimiz 16 farklı branşta kurslara katılıyorlar. Sosyal gelişim merkezimizde engelli kardeşlerimiz için farkındalık çalışmaları yürütüyor, hobi atölyelerini hizmetlerine sunuyor ve hayata uyum sağlama konusunda kardeşlerimize destek oluyoruz." diye konuştu.

Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de "İlim Yolunda Engel Tanımayan Yüce Gönüllüler Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Tümen Camisi İşitme Engelliler Kız Kur'an Kursu öğrencileri ve okulda işaret dili eğitimi alan öğrenciler ile öğretmenler, okul kütüphanesinde bir araya geldi.

İşaret dili eşliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan programda, okul müdürü Ekrem Güneş de "Engelli Sahabelerin Şahsiyetleri ve Örnek Hayatları" konulu sunum yaptı.

Program, bahçede fidan dikimi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte, "Sevgi her engeli aşar", 'Hayatı paylaşmak için engel yok' yazılı pankart taşıyan öğrenciler, ilçe merkezinde yürüdü.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan okulu müdürü Uğur Arslan, 3 Aralık'ın sorunların gündeme getirileceği ve çözümü için yapılabileceklerin ele alınacağı gün olması gerektiğini vurguladı.

Arslan, hem ülkemizde hem de dünyada engelin çevreden kaynaklı sorunlar olduğunun kabul gördüğüne dikkati çekerek, "Yani özel kardeşlerimiz bir yerden bir yere rampa ve asansör olmadığı için gidemiyorsa sokakta kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorsa toplu taşıma araçları uygun olmadığı için kullanılamıyorsa engelli park yerlerine araçlar için ayrılmış otoparklara başka araçlar park ediyorsa asıl engel burada demektir." ifadesini kullandı.