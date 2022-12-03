Ekipman dağıtım törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, sektör temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Vali Epcim, hayvancılık noktasında Bayburt’un önemli bir birikime sahip olduğunu kaydetti. Epcim, bu çerçevede koyunculuğun geliştirilmesi başta olmak üzere önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatarak, `4 adet mobil koyun banyoluğu, 4 adet kırkım makinesi, 1 adet bileme makinesi ve 105 litre foksim etken maddeli ektoparaziter ilaç alımı yapılarak çiftçilerimizin hizmetine sunuldu. Bunun yanında 35 üreticimize 35 adet çadır tipi koyun ağılı ve 27 üreticimize 27 adet seyyar çoban evi dağıtımı ve 148 üreticimize 691 adet metal koyun yemliği dağıtımı yapıldı. Yapılan projeler ile 3 milyon 742 bin yatırım yapılmış oldu” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Epcim ile protokol mensuplarınca çiftçilere ekipman dağıtımı gerçekleştirildi.