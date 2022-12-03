Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Kongre Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sinin engelli bireylerden oluştuğunu ifade etti.

Vali Kılıç, "Hepimiz insanız, birbirimize mutlaka değer veriyoruz ve vermemiz gerekiyor. Ama engelli kardeşlerimize daha fazla değer ver saygı göstermeliyiz çünkü onlar bir hassasiyete sahipler, onun için onların hiçbirimizden farkı yok. Bugün onlar engellidir, yarın biz olabiliriz." dedi.

Engelli bireyler için Bolu'nun Türkiye'ye örnek çalışmalar yürütmesi gerektiğini belirten Kılıç,"Onları hayatın içerisine dahil etmek için mutlaka çalışalım, proje üretelim. Onlarla birlikte olalım, onlara değer verdiğimizi mutlaka hissettirmemiz gerekiyor. Dünya Engelliler Günü önemli bir gün, bunları hep söylüyoruz, sadece bugüne özgü değil, bizlerin engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olmamız gerekiyor. Her türlü konuda pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından engelli bireylerin hazırladığı gösteriler sahnelendi. Tiyatro gösterisi, müzikal ve çeşitli etkinlikler, katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi.

Etkinlikte, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, kurum müdürleri, il protokolü, vatandaşlar ve engelli bireyler yer aldı.