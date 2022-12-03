İddiaya göre, Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan restoranda gece saatlerinde müşterilerin kutlama için ateşlediği meşale yangına neden oldu.

Restoranda başlayan yangın daha sonra bitişikteki motosiklet bayisine ve başka bir restorana da sıçradı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun süren çabasıyla yangın söndürüldü.

Yapılan incelemede, bayideki motosikletlerin tamamının yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Diğer iki işletmede de yangın nedeniyle büyük hasar oluştu.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.