Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da çıkan yangında 3 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve daha sonra bitişikteki 2 iş yerine de sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
İddiaya göre, Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan restoranda gece saatlerinde müşterilerin kutlama için ateşlediği meşale yangına neden oldu.
Restoranda başlayan yangın daha sonra bitişikteki motosiklet bayisine ve başka bir restorana da sıçradı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun süren çabasıyla yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede, bayideki motosikletlerin tamamının yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Diğer iki işletmede de yangın nedeniyle büyük hasar oluştu.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.
Etiketler: Adana
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