Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yeniköy Kadın Yaşam Merkezinde 11-18 yaş aralığındaki özel bir rehabilitasyon merkezinden gelen 10 çocuğu ve ailelerini ağırladı.

"Sevgi Engel Tanımaz" temasıyla hazırlanan etkinlikte bireyler boyama yaptı.

Kuaför salonunda kursiyerler tarafından saç kesimleri yapılan bireylerin öz bakımları yapıldı.

Çocuklar için kurulan özel sanat atölyesinde psikolog eşliğinde sanat terapisi ile motor becerileri geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Yıldırım, etkinliğin renkli geçtiğini belirtti.

Özel bireylere yönelik etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin anlamlı gününde birbirinden özel ve değerli çocuklarımızla bugün bir araya geldik. Mutluluklarına ortak olmak ve onları anlamak için farkındalık etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli destekleri sunacağız. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız.”