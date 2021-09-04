Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gölete hayvan atığı bıraktığı iddia edilen bir işletmeye 96 bin 525 lira ceza uygulandı.
Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, Çengelli köyünün Kayacık mevkisindeki sulama göletinde telef olmuş çok sayıda balık olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri gölette inceleme yaptı.
Ekipler, Kayabeyli köyünde faaliyet gösteren E.Ö'ye ait hayvan çiftliğinden, sıvılaştırılmış hayvan gübresinin borular aracılığıyla gölete akıtıldığını tespit etti.
Ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri göletten numune alarak söz konusu işletmeye 96 bin 525 lira ceza uyguladı.
Çengelli Köyü Muhtarı Rahim Cumalı, AA muhabirine, gölette çok sayıda balığın öldüğünü gördüklerinde korktuklarını anlatarak, "Artık gölette hayvanlarımıza su içiremeyeceğiz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz." dedi.
Etiketler: Kırklareli
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