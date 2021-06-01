Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde evin bahçesinde haşhaş yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evin bahçesinde izinsiz ekimi yapılan 159 kök haşhaş ele geçirildi.
Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışması sonucu Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyünde operasyon düzenledi.
İki şüpheliye ait evin bahçesinde arama yapan jandarma ekipleri izinsiz ekimi yapılan 159 kök haşhaş buldu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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