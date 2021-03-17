Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde Covid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA (ARŞİV) ]
Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki bir apartman için 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Kararın gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu kaydedilen açıklamada, karantina tedbirlerine uymayan apartman sakinleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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