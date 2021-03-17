Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kozlu köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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