Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor
[Fotograf: İHA]
Kırklareli’nde sahipsiz atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kırklareli merkez Akalar Mahallesi Dereköy yolu üzerinde başıboş sahipsiz atlar, ana yollara çıkarak trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.
Bir süre yolda yürüyen başıboş atların muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar.
Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise kornaları ile atları yoldan uzaklaştırmaya çalıştı.
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