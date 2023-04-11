Kırklareli’nde 3 ayda 838 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, “01 Ocak - 31 Mart 2023 tarihleri arasındaki bir aylık dönemde sorumluluk bölgesinde meydana gelen olaylar çerçevesinde kişilere karşı 183, mal varlığına karşı 101, topluma karşı 70, millete ve devlete karşı 21 ve takibi gereken suçlar 350 ile kabahat suçları 43 olmak üzere toplam 768 olayın tamamı aydınlatıldı.



2023 yılının 3 aylık döneminde yapay zekâ yeteneklerinin aktif olarak kullanıldığı çalışmalar neticesinde meydana gelen toplam 50 hırsızlık olayının yüzde 100’ü aydınlatılmıştır.



Alınan tedbirler neticesinde; evden, kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaat ve otodan hırsızlık ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 4 azalma sağlanmıştır” dendi. Açıklamada “Suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için sürdürülen çalışmalar neticesinde 2023 yılının 3 aylık döneminde 232 kişilere karşı suçlar, 123 mal varlığına karşı suçlar, 69 topluma karşı suçlar, 26 millete ve devlete karşı suçlar, 6 takibi gereken ve 48 kabahat olayı olmak üzere toplam 504 şüpheli yakalanmıştır. Ayrıca Jandarma sorumluluk bölgesinde 2023 yılının ilk 3 aylık döneminde icra edilen görevler ve uygulanan huzur, güven uygulamalarında toplam 324 aranan şahıs yakalanmıştır” diye belirtildi.