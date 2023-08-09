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Güncel
İHA 09.08.2023 19:19

Kırklareli’nde 1 ayda 295 şüpheli yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayında 375 olay gerçekleşirken 295 şüpheli yakalandı.

Kırklareli’nde 1 ayda 295 şüpheli yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sorumluluk bölgesinde 01-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında meydana gelen olaylar çerçevesinde 375 olay meydana gelmiş olup olayların yüzde yüzünün aydınlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, “2023 yılı Temmuz ayında yapay zekâ yeteneklerinin aktif olarak kullanıldığı çalışmalar neticesinde meydana gelen toplam 8 hırsızlık olayının yüzde yüzü aydınlatılmıştır. Alınan tedbirler neticesinde evden, iş yerinden, inşaattan, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olaylarında 2022 yılının Temmuz ayına göre yüzde 65 azalma sağlanmıştır. Suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için sürdürülen çalışmalar neticesinde 2023 yılı Temmuz ayında toplam 295 şüpheli yakalanmıştır” denildi.

Öte yandan temmuz ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranması olan 108 aranan şahıs yakalandı. 

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