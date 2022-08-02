İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde sürdürdüğü asayiş uygulamasında T.Y'nin COVID-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler tarafından 4 bin 500 lira ceza uygulanan T.Y. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bu kişi, sağlık ekiplerince evine götürüldü.