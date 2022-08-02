Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'de karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı
[DHA (arşiv)]
Kırklareli'nde COVID-19 tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, belde meydanında gezerken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde sürdürdüğü asayiş uygulamasında T.Y'nin COVID-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
Ekipler tarafından 4 bin 500 lira ceza uygulanan T.Y. sağlık ekiplerine teslim edildi.
Bu kişi, sağlık ekiplerince evine götürüldü.
Etiketler: Kırklareli Koronavirüs
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