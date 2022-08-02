Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Piyade Er Yusuf Sofioğlu, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Şehit Sofioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.