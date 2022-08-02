Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trafik kazasında yaralanan asker şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay sınırında araç kazası sonucu yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Piyade Er Yusuf Sofioğlu, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bakan Akar'dan taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Şehit Sofioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
Etiketler: Şehit
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