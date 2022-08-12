Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'de gölet ve barajlara 1 milyon 335 bin sazan yavrusu bırakılacak
[Fotograf: AA]
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, 21 gölet ile 5 baraja 1 milyon 335 bin balık yavrusu salınacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Balıklandırma Projesi" kapsamında Pınarhisar ilçesinin Evciler göletine 15 bin balık bırakıldı.
Aksoy, burada yaptığı konuşmada, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan temin edilen balıkların gölet ve barajlara bırakıldığını söyledi.
Gölet ve barajlara bırakılan balıkların korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Aksoy, tatlı sulardaki balık popülasyonunu arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.
Balıklandırma çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Aksoy, "İlimizde 21 göl ile 5 baraja 1 milyon 335 bin sazan yavrusu salımı yapılacak. İlimize hayırlı ve bereketli olmasını dilerim" dedi.
Etiketler: Kırklareli
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