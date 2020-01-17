Vali Osman Bilgin, Ahmet Yener İlkokulunda düzenlenen törene katılarak öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Kentte 50 bin 120 öğrencinin karnelerini aldığını belirten Bilgin, öğrencilere yarıyıl tatilinde güzel bir şekilde dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik eden Bilgin, kentin eğitim seviyesinin yükselmesi için çalıştıklarını anlattı.

Bilgin, velilerin, notları düşük öğrencilere baskı yapmamasını istedi.

Kaynak: AA