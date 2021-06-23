Kültür ve Turizm Bakanlığının, kültür ve sanat faaliyetlerinin halkın ayağına götürülmesini amaçlayan "Gezgin Kültür Festivali" projesi kapsamında kente gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tiyatro ekibi, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda "Kuzu maydanozun maceraları" oyunu çocuklarla buluştu.

"Yürüyen Sahne" adıyla projelendirilen etkinlikte İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü yapımı olan "Kuzu maydanozun maceraları" oyunu beğeni topladı.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukurt, oyun öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl başlatılan "Yürüyen Sahne" etkinliğinin bütün Anadolu'yu karış karış gezdiğini söyledi.

Hayatında hiç tiyatro görmemiş, oyun izlememiş, çocuklara "Yürüyen Sahne" ile oyunlarını götürdüklerini anlatan Ulukurt, şöyle konuştu:

"Muhteşem bir kamyon tiyatromuz, yürüyen sahnemiz var. Gittiğimiz yerlerde alanlara yerleşiyoruz ve belediyeler ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin iş birliğiyle çocuklarımızı davet ediyoruz. Onlara 45 dakika boyunca İzmir Devlet Tiyatrosunun çocuk oyunu, 'Kuzu maydanozun maceraları oyununu sahneliyoruz. Son derece onurlu ve gururlu bir iş yapıyoruz. Önemli olan çocuklara hitap edebilmek, onların yüreklerine dokunabilmek ve onları tiyatroyla buluşturabilmek."

Aileleriyle alana gelen çocuklar, daha sonra Nil Ünlü Aycıl'ın yazdığı, Levent Ulukurt'un yönettiği oyunu ilgiyle izledi.

Çocukların eğlenceli vakit geçirdiği görüldü.