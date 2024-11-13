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Güncel
İHA 13.11.2024 23:14

Kırıkkale'de yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu

Kırıkkale'de gerçekleştirilen `Geleceğe Nefes` kampanyası kapsamında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Vali Mehmet Makas, kampanya ile gelecek nesillere daha da yeşil bir Anadolu bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Kırıkkale'de yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen “Geleceğe Nefes” kampanyası çerçevesinde Kırıkkale'de fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

İl genelinde 4 farklı bölgede gerçekleştirilen etkinlikte, toplamda 3 bin fidan toprakla buluşturuldu. Valilik koordinesinde Kırık köyde de etkinlik yapılarak çok sayıda fidan dikildi. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Milli Ağaçlandırma Günü` kapsamında düzenlenen etkinlikte, yıl sonuna kadar 365 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Vali Makas, yaptığı konuşmada, çevreyi korumanın ve yeşil alanları artırmanın dini ve milli bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı. Vali Makas, dedelerden devralınan yeşil vatanı daha da yeşil hale getirmenin önemine değinerek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Anadolu bırakacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan proje sayesinde 33 milyon fidanın toprakla buluştuğunu hatırlatan Makas, `Yeşil vatanımızdan mavi vatanımıza, halkımızı daha müreffeh yarınlara hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. 

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