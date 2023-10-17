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Güncel
AA 17.10.2023 11:51

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, N.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, 185,75 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, R.S'nin otomobilinde narkotik köpeği "Adam" ile yaptığı aramada ise aracın kapı döşemesinin içerisine gizlenmiş 198 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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