Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de takla atan otomobil ters döndü: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada Asiye Barun hayatını kaybetti, sürücü ve eşi dahil 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir yolu Aşağışeyh köyü yakınında meydana geldi.
Mehmet Ç. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, sürüklendi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçta sıkışan Mehmet Ç. ile eşi Aynur Ç., Özcan B. ve Asiye Barun, itfaiye ekibinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Yapılan kontrolde, Asiye Barun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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