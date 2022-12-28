Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da başıboş sokak köpekleri tehlike saçıyor
[Fotograf: İHA]
Erzincan’da sokak köpeğinin ayağından ısırdığı kadın yaralandı.
Okuldan dönen çocuklara karşı hırlayan sokak köpeği küçük çocukları korumak isteyen 22 yaşındaki kadını ayağından ısırdı.
Ayağından yaralanan kadın Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi oldu.
Tedavisinin ardından kadın polis merkezine giderek yaşadığı olay hakkında şikayetçi oldu.
Etiketler: Erzincan Sokak Hayvanları
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