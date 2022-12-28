Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dere, nehir ve göletlerin buzla kaplandığı ilde, bazı şelaleler kısmen dondu.

Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de bir bölümü buzla kaplandı.