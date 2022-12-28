Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi kısmen dondu
[Fotograf: AA]
Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Dere, nehir ve göletlerin buzla kaplandığı ilde, bazı şelaleler kısmen dondu.
Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de bir bölümü buzla kaplandı.
Etiketler: Kars
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