Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Resul Keleş idaresindeki otomobil, Beyören köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.
Otomobilde sıkışan Keleş, Akçakoca itfaiyesi kaza kırım ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.
Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Keleş, tedaviye alındı.
Etiketler: Düzce
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