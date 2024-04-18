  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.04.2024 16:39

Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 10 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 10 şüpheli yakalandı, 11 işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 10 zanlı yakalandı
[TRT Haber (arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11-17 Nisan'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 92 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 15 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

"SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte de 80 vatandaş bilgilendirildi.

Ayrıca, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.A. da yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Erzurum'un asırlık yöresel lezzetleri tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Fransa: İsrail, uluslararası insancıl hukuka uymalı
18:31
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
18:05
Bakan Güler, 'Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'ne katıldı
17:41
'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Çalıştayı' yarın yapılacak
17:36
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu
17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı
İsrail ordusunun Nuseyrat Kampı'ndan çekilmesinin ardından geride büyük yıkım bıraktı
İsrail ordusunun Nuseyrat Kampı'ndan çekilmesinin ardından geride büyük yıkım bıraktı
FOTO FOKUS
Otomobilin site duvarında asılı kaldığı anlar kamerada
Otomobilin site duvarında asılı kaldığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ