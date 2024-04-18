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Güncel
AA 18.04.2024 15:35

Iğdır'daki özel öğrenciler el sanatları atölyelerinde meslek öğreniyor

Iğdır'da 37 öğrenci, Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler gibi temel derslerin yanında verilen el sanatları eğitimleriyle becerilerini geliştiriyor.

Iğdır'daki özel öğrenciler el sanatları atölyelerinde meslek öğreniyor
[Fotograf: AA]

Iğdır Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 37 özel öğrenciye, Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler gibi temel derslerin yanında atölyelerde mesleki eğitim de veriliyor.

Seramik ve el sanatları atölyelerinde becerilerini geliştiren ve yetenekleri keşfedilen öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem sosyalleşiyor. Mezun olduklarında ise "yardımcı personel" sertifikası verilen özel öğrenciler, tekstil ve seramik atölyelerinde çalışabilecek şekilde eğitiliyor.

Iğdır'daki özel öğrenciler el sanatları atölyelerinde meslek öğreniyor

Iğdır Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Barış Ekici, öğrencilerin temel eğitimi tamamladıktan sonra meslek okulunda eğitime devam ettiğini söyledi. Ekici sözlerine şöyle devam etti:

"Okulumuzda 37 öğrencimize mesleki eğitim veriyoruz, Mili Eğitim camiası olarak öğrencilerimizin meslekleri öğrenerek toplumda yer alacaklarına inanıyoruz ve toplumu da buna inandırmak istiyoruz." 

Iğdır'daki özel öğrenciler el sanatları atölyelerinde meslek öğreniyor

"Amacımız, kendi ayakları üzerinde durabileceklerini hatırlatmak"

Eğitimlerde öğrencilerin yeteneklerinin de keşfedildiğini anlatan Ekici, "Bazı öğrencilerimiz sanatsal yönde daha iyiler, bazı öğrencilerimizin de el becerileri iyi durumda. Amacımız bu çocukların da toplumun bir ferdi olduğunu, toplum içerisinde kendi ayakları üzerinde durabileceklerini, meslek edinebileceklerini, sanatsal üretim yapabileceklerini hatırlatmaktır." diye konuştu.

Iğdır'daki özel öğrenciler el sanatları atölyelerinde meslek öğreniyor

Özel eğitim öğretmeni Şevket Topuz ise okulda akademik eğitimin yanında 2 atölyede mesleki eğitimler verdiklerini anlattı. Öğrencilerin atölyede uzun süre vakit geçirdiğinden bahseden Topuz:

"Biz burada akademik beceriden ziyade daha çok el becerilerinin gelişmesini istiyoruz. Sonunda bu okuldan mezun olacaklar ve gelecekte meslek sahibi olarak hayata daha hızlı hazırlanmalarını istiyoruz." diye konuştu.

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