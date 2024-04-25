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Güncel
AA 25.04.2024 22:55

Kırıkkale'de resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "vergi kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, akaryakıt fişleri üzerinde sahte fatura düzenleyerek "resmi belgede sahtecilik" ve "vergi kaçakçılığı" yaptığı tespit edilen H.Ş'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, 135 fişek, cep telefonu, bilgisayar, yazar kasa, barkod yazıcı ve çok sayıda akaryakıt fişi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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