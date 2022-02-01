Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 03:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de park halindeki yolcu minibüsü yandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de park halindeki yolcu minibüsünün motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hasandede köyü Gülevler Mahallesi'nde, Mutlu Özcan'a ait park halindeki 71 DP 695 plakalı yolcu minibüsünün motor bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında araçta hasar oluştu.
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