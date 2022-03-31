Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 16:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Keskin Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, Oğuzhan Yıldırım idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi.
Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale
Son Haberler
- 17:13
- 17:07
- 17:05
- 17:05
- 16:51
Sıradaki Haber
Bursa'da havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz