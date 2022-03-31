Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Yeni Mahalle Üçhüyük Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Hüseyin Sezer Mısırlıoğlu'ndan uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir marifetiyle eve girdi.
Hareketsiz yatarken bulunan Mısırlıoğlu'nun, öldüğü belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Etiketler: Afyonkarahisar
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