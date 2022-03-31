10 katlı binanın en üst katında oturan evli ve 2 çocuk annesi Şerife Altun iddiaya göre evinin camlarını silmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden 65 yaşındaki Altun, 10'uncu kattan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.