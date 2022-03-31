Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 16:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın öldü
Tokat'ta 10'uncu kattaki evinin camlarını silerken dengesini kaybederek düşen Şerife Altun hayatı kaybetti.
10 katlı binanın en üst katında oturan evli ve 2 çocuk annesi Şerife Altun iddiaya göre evinin camlarını silmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden 65 yaşındaki Altun, 10'uncu kattan beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tokat
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