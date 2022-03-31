Açık havada kitap okuma etkinliği
Çorum, Sinop ve Çankırı'da Kütüphane Haftası kapsamında açık havada kitap okuma etkinliği yapıldı.
Türk Kütüphanecileri Derneği öncülüğünde 81 ilde eşzamanlı yapılan etkinlik kapsamında Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, birlikte kitap okudu.
Etkinlikte kitap okuyan lise öğrencileri de okudukları kitaptan bir bölümü sahneledi.
Sinop
Sinop'ta da Kütüphaneler Haftası kapsamında Sinop Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticileri, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar açık havada kitap okudu.
Çankırı
Çankırı Karatekin Üniversitesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Uluyazı Kampüsü merkezi derslik önünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, akademik ve idari personel hep birlikte açık havada kitap okudu.
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