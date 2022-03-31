Karaman'da don ve aşırı yağışlar ekinlere zarar verdi. Dondan etkilenen buğday tarlaları kurudu.

Çiftçiler, donun vurduğu buğday tarlalarını sökerek başka ürün ekmeye hazırlanırken, zararın yaklaşık bin 500 dekar alanda olduğu belirlendi.

[Fotoğraf: İHA]

"Don buğdaya büyük zarar verdi"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Türkiye’nin en az yağış alan illerinden birisi olan Karaman’da bu yıl bereketli bir kış mevsiminin geçtiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Özellikle mart ayı bol yağışlı ve soğuk geçti. Bu nedenle de dondan etkilenen buğday tarlaları büyük zarar gördü. Burunoba köyünde yaklaşık bin 500 dekar alanda zarar var. Zarar gören buğday tarlalarını incelediğimizde normalde kuraklıktan dolayı kuruması gerekirken, aşırı yağış ve dondan dolayı kuruduğunu görüyoruz. Zarar gören çiftçilerimizle görüştüğümüzde neredeyse tamamına yakınının arazilerinin sigortasını yaptırdığı bilgisini aldık."