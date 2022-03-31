AzTv'nin Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Departmanından yapılan açıklamaya göre, "Yargı" isimli filmde olaylar Bakü'de geçiyor.

1918 Mart ayının zor günlerini konu alan filmde, sivil nüfusun birleşik Ermeni-Taşnak gruplarına direnişi yansıtılıyor.

Türk ordusunun gelişinden önce tüm sorumluluk şehir kabadayıları ve delikanlılarının üzerindeydi. Şehirden gönüllü askerler toplayan bu kişiler, son kurşuna kadar savaştılar, ardından hançerleriyle düşmana saldırdılar.

Filmde, bu sorumluluğu alan Bakü delikanlılardan olan Necefgulu isimli gencin, Ermeni-Taşnak çetelerine karşı direnişi vurgulanıyor.

Sovyet hükümetinin kurulmasının ardından Necefgulu ve diğer 12 Bakü lideri, devrimci Ali Bayramov'u öldürmekle suçlanarak idam edildi.

Filmde, delikanlıların kadınları ve çocukları canları pahasına korudukları, öldükleri zaman kadınların düşman eline geçmemesi için plan yaptıkları da yer alıyor.

Yapımcılığını Hamit Esetzade'nin yaptığı filmin senaryosunu ise Leyla Gedirzade yazdı. Zaur Zeynal'ın yönettiği filmin kameramanlığını ise Akşin Rızayev yaptı.

Yargı filmi, 31 Mart saat 18.30'da AzTv'de yayınlanacak.

AzTv 1956'da yayına başladı

Azerbaycan'ın ilk televizyon kanalı olan AzTv, 14 Şubat 1956'da yayın hayatına başladı. 24 saat yayın yapan kanala dünyanın pek çok ülkesinden erişilebiliyor.

AzTv'nin Avrupa, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, Ukrayna, Amerika, Kanada, Orta Asya, Gürcistan, Güney Asya ve Çin'de muhabir büroları bulunuyor.