AK Parti Genel Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 3600 ek gösterge konusuna değindi.

Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapıldığını aktaran Akbaşoğlu, bu konularda paydaşlarla birlikte iki toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunun yasal bir teklife dönüştürülebilmesi için Genel Kurul'a geleceğini aktaran Akbaşoğlu, 3600 ek göstergeyi temmuza kadar çıkaracaklarını kaydetti.