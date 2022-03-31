Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge için tarih belli oldu...
3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergeyi temmuz ayına kadar çıkaracaklarını açıkladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 3600 ek gösterge konusuna değindi.
Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapıldığını aktaran Akbaşoğlu, bu konularda paydaşlarla birlikte iki toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.
Bunun yasal bir teklife dönüştürülebilmesi için Genel Kurul'a geleceğini aktaran Akbaşoğlu, 3600 ek göstergeyi temmuza kadar çıkaracaklarını kaydetti.
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