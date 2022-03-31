Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsünde 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ergani ilçesindeki İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu.
Otobüse emanet olarak verilen özel tasarlanmış silindir şeklindeki metal parçaya narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde 5 kilogram kubar esrar bulundu.
Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu Otobüs
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