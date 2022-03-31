Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Mart'ta yapılan Bilim Kurulu Toplantısında COVID-19'lu hastaların izolasyon sürecine yönelik alınan kararda bir değişiklik olmadığını söyledi.

İzolasyon süreci son karara göre devam edecek.

Karantina süreci kaç gün?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce videokonferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir" bilgisi verildi.

Koronavirüs karantina süresi kaç gün oldu?

"Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7 günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.

Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler yedi gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. Beşinci gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler."