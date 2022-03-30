Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti'den asgari ücret açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, temmuz ayında memur ve emeklilerde maaş düzenlemesi yapılacağını, belirterek, "Asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Yılın ikinci yarısında memur ve emeklilerde bir maaş artışı söz konusu olacağını hatırlatan Akbaşoğlu, "Hem enflasyon artı yüzde 6 ilave ve bununla beraber bir refah payını da içine alacak şekilde temmuz ayında memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Asgari Ücret Emekli Memur
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