İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği’nin düzenlediği geleneksel “Dost Meclisi” programı samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti ve çiğköfte ikramında bulunuldu.

Programda konuşan Celalettin Güvenç şunları söyledi:

"Gönül dostlarımızla beraberiz. Afyon Milletvekilimiz Sn. Ali Özkaya’yla birlikte idareci ve bürokratlar birliği bizim evimiz, burada bu devlete uzun yıllar hizmet eden insanlar var, Gönül dostları var. Birliğin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Gücümüzün yettiği kadar projelerini destekliyoruz. Ben bir örnek sivil toplum kuruluşu olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Burası, sağduyu sahibi, milli meselelerde duruşu olan bürokratların bir araya geldiği bir sivil topum örgütü. Allah yardımcısı olsun kardeşlerimin. Yücel Başkan başta olmak üzere bütün ekibe tebriklerimi sunuyorum. Derneğin kuruluşuna emek veren meslektaşımız Sn. Zeki Çitçi’ye, Sn. Mehmet Kocatepe’ye ve diğer arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Ankara’da böyle mütevazı bir evimizin olması, insanların gönül dostlarının zaman zaman toplanması bile tek başına çok anlamlı. İnşallah gelecekte hep beraber birlikte daha büyük projelere imza atarız diye duygularımı belirtmek istiyorum"

"Toplum olarak gıda israfından kaçınmalıyız"

Afyon Milletvekili Ali Özkaya da "Bu süreçte en temel konu gıda oldu, son dönemde. Hayat pahalılığı sebebi de nedir gıdadır. Şu yediklerimiz içtiklerimiz, şu açık büfe kahvaltı ve sınırsız yemekle ilgili ciddi bir öncülük yapıp bir sivil toplum kuruluşu olarak bunlarla ilgili birleşmenizde fayda var. Açık büfe kahvaltı ve serpme kahvaltı işinden vazgeçemiyoruz %50’si %60’ı israf oluyor. En pahalı gıdayı getiriyoruz çöpe atıyoruz. 'Efendim bu israf olmuyor affedersiniz köpeklere veriyoruz.' Ya bu kadar kıymetli bir şey köpeklere verilmez ki. Bu memlekette yardıma muhtaç bir sürü ev var. Toplum olarak gıda israfından kaçınmalıyız." dedi.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı ATGV Genel Müdürü Mehmet Kocatepe konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İdareci ve Bürokratlar birliği derneğimiz salgından sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladı ve faaliyetlerini artırdı bu da yeni yönetimde yer alan kardeşlerimizin gayretleriyle olmaktadır. Ülkemizde STK sayı çok fazla ancak bu STK’lar toplumsal sorunların çözümü için eksik kalmaktadır. Hâlbuki toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunsa hem devletimizin ve hükûmetimizin işini kolaylaştıracak hem de halkı bilinçlendirecektir. Örneğin ben Genel Müdürlüğünü yaptığım Adalet Geliştirme Vakfına bağlı Hâkimevlerinde bu yıl açık büfenin kaldıralım tekfini yapacağım. Bu tür toplumsal sorunlarda öncülük yapmamız devletimizin de işini kolaylaştıracağını düşünmekteyim."

Ayrıca Erzurumlu halk sanatçısı âşık Zeki Erdali ise programa bağlanmasıyla, sözüyle gönüllere dokunarak renk kattı.

Program sonunda günün anısına milletvekillerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.