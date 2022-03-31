Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahla havaya ateş açan iki kişi yakalandı.
İlçede yan yana dizilen 3 kişinin tabancalarla ateş açmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından çalışma başlatıldı.
Bu görüntüyü ve bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alanyurt Yeni Mahalle'de yaşanan olaydaki kişilerin kimliklerini belirledi.
Gözaltına alınan Can K. ve Serhat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olaya karışan diğer kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Etiketler: Bursa
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